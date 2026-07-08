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        Aksaray'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

        Aksaray'da montaj yaptığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Aksaray'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

        Aksaray'da montaj yaptığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışan Serkan K.(48), çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Serkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından Serkan K'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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