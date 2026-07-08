Aksaray'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Aksaray'da montaj yaptığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.



Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikanın çatısında çalışan Serkan K.(48), çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Serkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından Serkan K'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

