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        Ihlara Vadisi Cam Terası 6 ayda 202 bin ziyaretçiyi ağırladı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Ihlara Vadisi'nin manzarasıyla ziyaretçileri buluşturan "Ihlara Cam Teras" 2026 yılının 6 ayında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Ihlara Vadisi Cam Terası 6 ayda 202 bin ziyaretçiyi ağırladı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Ihlara Vadisi'nin manzarasıyla ziyaretçileri buluşturan "Ihlara Cam Teras" 2026 yılının 6 ayında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Yılın ilk yarısında cam terası 30 farklı ülkeden 72 bin yabancı turist ziyaret ederken, 130 bin yerli turist de Ihlara Vadisi'nin doğal güzelliklerini cam terastan izleme fırsatı buldu. Toplamda 202 bin ziyaretçiyi ağırlayan tesis, kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağladı.

        Cam terasa en fazla ilgi gösteren yabancı turistler ise Japonya, Çin, Güney Kore, Belçika, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen ziyaretçiler oldu.

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, Ihlara Cam Teras'ın kentin turizm vizyonunu güçlendiren önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

        Yılın ilk yarısındaki ziyaretçi verilerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Dinçer, "2026 yılının 6 ayında Ihlara Cam Terasımızda 30 farklı ülkeden 72 bin yabancı misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında ülkemizin dört bir yanından gelen 130 bin yerli ziyaretçimiz de Ihlara Vadisi'nin eşsiz manzarasını cam terastan seyretme imkanı buldu. Toplamda 202 bin ziyaretçiye ulaşmamız, Aksaray'ın turizmde her geçen gün daha güçlü bir konuma ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.

        - "Yaptığımız projelerle turizm yatırımlarının karşılığını almaya başladık"

        Dinçer, cam terasta ziyaretçilerin konforu için birçok hizmetin bir arada sunulduğunu söyledi.

        Tesiste seyir alanları, dinlenme bölümleri, fotoğraf çekim noktaları, yürüyüş alanları, kafe hizmetleri, otopark ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatı alanlarının bulunduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:

        "Misafirlerimizin güvenli ve konforlu bir ortamda Ihlara Vadisi'nin doğal güzelliklerinin izlenebilmesi için tüm ayrıntıları düşündük. Kentimizde her yıl hem yerli hem de yabancı turist sayısı artıyor. Yaptığımız projelerle turizm yatırımlarının karşılığını almaya başladık. Projelerimize yabancı turistlerin yoğun ilgisinin olması bizleri sevindiriyor. Bu hareketlilik şehir ekonomisine, esnafımıza ve turizm sektörüne önemli katkılar sağlıyor. Aksaray'ın sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Buraya gelen herkes Ihlara Vadisi'nin muhteşem manzarasına farklı bir açıdan tanıklık ediyor ve unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Aksaray'ımıza gelerek bu eşsiz güzelliği yerinde görmeye davet ediyorum."

        Dinçer, cam terasın yılın ikinci yarısında da yoğun ziyaretçi ağırlamasını beklediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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