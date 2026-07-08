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        Aksaray'da depozito sistemindeki gizli zamma yönelik denetim yapıldı

        Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü depozito sistemindeki gizli zamma yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Aksaray'da depozito sistemindeki gizli zamma yönelik denetim yapıldı

        Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü depozito sistemindeki gizli zamma yönelik denetim gerçekleştirdi.


        Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayından itibaren hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin (DOA) devreye girmesiyle ambalajlı su fiyatlarında yaşanan artışları araştırmak üzere denetim yaptı.

        Bu kapsamsa kent genelinde 10 farklı zincir market, 350 üründe su grubu başta olmak üzere soda, kola ve diğer camlı ve şişeli içeceklerde hem fiyat etiketi yönetmeliği uyarınca hem de haksız fiyat artışı kapsamında denetlendi.

        İncelemeler sonucunda fahiş fiyat tespit edilen işletmelere 180 bin 617 liradan, 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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