Aksaray'da çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.



İddiaya göre, Kaputaş Yaylası'nda Bayram E. ile aralarında husumet bulunan Mehmet Ç. (19) arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Bayram E'nin akrabası Merve E. (30), başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Merve E. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli Mehmet Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

