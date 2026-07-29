Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı

        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Kaputaş Yaylası'nda Bayram E. ile aralarında husumet bulunan Mehmet Ç. (19) arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Bayram E'nin akrabası Merve E. (30), başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Merve E. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli Mehmet Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Bugün gözler Fed'de
        Bugün gözler Fed'de
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Washington robotların fişini çekti
        Washington robotların fişini çekti
        Aile tatili
        Aile tatili
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        FOMO etkisiyle uçtu
        FOMO etkisiyle uçtu
        En düşük ücret Mardin’de
        En düşük ücret Mardin’de

        Benzer Haberler

        Mera tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
        Mera tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
        Aksaray'da ayçiçeği üretimi devlet destekleriyle artıyor
        Aksaray'da ayçiçeği üretimi devlet destekleriyle artıyor
        Son 5 yılın en yüksek yavru flamingo sayısına ulaşılan Tuz Gölü'nde eşsiz g...
        Son 5 yılın en yüksek yavru flamingo sayısına ulaşılan Tuz Gölü'nde eşsiz g...
        Aksaray'da silahla vurulan kişi öldü
        Aksaray'da silahla vurulan kişi öldü
        Arkadaşı tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü
        Arkadaşı tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü
        Aksaray'da villa bahçesindeki içki masasında cinayet: 1 ölü
        Aksaray'da villa bahçesindeki içki masasında cinayet: 1 ölü