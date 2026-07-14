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        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Galip Kök (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Zafer Mahallesi Şehit Ahmet Dağlı Caddesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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