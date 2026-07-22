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        Aksaray'da hafriyat kamyonuna çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da kamyonetin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Aksaray'da hafriyat kamyonuna çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'da kamyonetin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet Ö. (39) idaresindeki 68 DP 064 plakalı kamyonet, Ekecik Bulvarı İl Özel İdaresi yolu kavşağında, Nisa Ali T. yönetimindeki 68 AFP 494 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Kazada, sürücü Mehmet Ö. ile kamyonetteki Menla M. (49) ağır yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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