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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Merkez ilçesine bağlı Doğantarla köyünde, İsmet Y. (41) idaresindeki 68 KP 367 plakalı hafif ticari araç, Kenan A. (45) yönetimindeki CN-839-ED yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Nezahat S. (56), Rukiye Ç. (59), Sıdıka A. (37), A.S.M.A. (11) yaralandı.

        Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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