Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.



Merkez ilçesine bağlı Doğantarla köyünde, İsmet Y. (41) idaresindeki 68 KP 367 plakalı hafif ticari araç, Kenan A. (45) yönetimindeki CN-839-ED yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Nezahat S. (56), Rukiye Ç. (59), Sıdıka A. (37), A.S.M.A. (11) yaralandı.



Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

