Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Aksaray'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Aksaray'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Aksaray'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Aksaray'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

        Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Burada konuşan Düzgün, adaletin hukuk devletinin varlık sebebi olduğunu söyledi.

        Baroların yalnızca bir kurum olmadığına dikkat çeken Düzgün, şunları kaydetti:

        "Hepimiz biriz. Farklı düşünebiliriz, farklı yöntemleri savunabiliriz. Ancak aynı cübbeyi taşıdığımız sürece ortak paydamız mesleğimizin onuru ve meslektaşlık hukuku olmalıdır. Yeni adli yılda da bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni adli yılın adalete güvenin arttığı, savunmanın güçlendiği, avukatın emeğinin karşılığını aldığı, mesleki dayanışmamızın büyüdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Yeni adli yılımızın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”

        Benzer Haberler

        Yakalanacaklarını anlayınca 535 gram uyuşturucuyu paylaşıp yuttular
        Yakalanacaklarını anlayınca 535 gram uyuşturucuyu paylaşıp yuttular
        Otomobilin refüje çıkıp direği devirdiği kaza kamerada
        Otomobilin refüje çıkıp direği devirdiği kaza kamerada
        Midelerinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 6 şüpheli tutuklandı
        Midelerinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 6 şüpheli tutuklandı
        Aday sürücü otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı; o anlar kamerada
        Aday sürücü otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı; o anlar kamerada
        Patatesin tarladaki kilo fiyatı 10, pazar ve marketlerde 40 lira
        Patatesin tarladaki kilo fiyatı 10, pazar ve marketlerde 40 lira
        Aksaray'da 82 yaşındaki Memiş usta 70 yıldır ayakkabı tamir ediyor
        Aksaray'da 82 yaşındaki Memiş usta 70 yıldır ayakkabı tamir ediyor