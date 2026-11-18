İri cüssesi ve kilosuyla ‘Anadolu aslanı' olarak bilinen ve 3 bin 500 yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanılan Aksaray malaklısı, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

'Anadolu aslanı' olarak bilinen malaklı cinsi köpek, Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da ün saldı. Malaklı köpeğinin tarihçesinin 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını ve 3 bin 500 yıl önce savaş köpeği olarak kullanıldığını ifade eden Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, "Aksaray malaklısının tarihi; 5 bin 500 yıl evvel Orta Asya'dan gelen Sümerler, Mezopotamya, Fırat ile Dicle nehirlerinin arasına yerleşiyorlar. Bunlar davarcı olduğundan yanındaki köpeklerini de getiriyorlar. O günkü adıyla, dünyada bilinen adıyla 'Anadolu mastifi', Türk çoban ve bekçi köpeği olarak geçer. Dünyadaki mastif köpeklerinin atası olarak bilinir. Dünyadaki bütün mastif köpeklerinin atası olarak Aksaray malaklısı bilinir. Bundan 5 bin 500 yıl evvel Mezopotamya havzasına gelen malaklılar, 3 bin 500 yıl evvel de Asurlular zamanında savaşlarda ön tarafta düşmana salma köpeği olarak iri köpeklerden. Yani Asurlular tek tek elbise giydiğinden karşı taraftaki düşmanlarının üzerine 100, 150 tane bu köpeklerden salıyor. Karşı taraftaki düşmanlar bu köpeklerle uğraşırken, bunlar da kılıçlarla girip düşmanlarını öldürüyor" dedi.

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Aksaray'ın Yeşilova beldesindeki Acemhöyük'ün Asurların ticaret merkezi olduğunu belirten Tıpırdamaz, "Malaklı köpeği sahibine sadıktır, bekçiliği iyidir. İnsan içinde büyürse hiçbir şey yapmaz. Bende insan içinde büyümüştür, bir sene, iki sene sonra sana veririm, üç yaşında, sen de götür aynı. Benim davrandığım gibi ben giderim bana selam verir, sana da selam verir" diye konuştu.

Malaklı köpeği yetiştiricisi Eray Bayrak ise, "Biz malaklı köpeklerini üretiyoruz, seviyoruz. Aksaray'ımızın orijinal değerleri. Bakımları, aşıları, iğneleri, iç parazitlerini güzel şekilde uygulayıp, çıkan taleplere göre değerlendirme yapıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz, yurt içine gönderiyoruz malaklı köpekleri. Tabii yurt dışından talepler var, gönderim yapıyoruz ilgilenen arkadaşlara. Aksaray malaklı köpeklerini dünyaya tanıtmak istiyoruz, tanıtıyoruz da. Cüsseli, ağır, heybetli çoban köpeği, aynı zamanda bekçi köpeğidir. Yani öyle hantal falan değildir. Çok atletik ve hızlı köpeklerdir. Biraz da yetiştirme ortamı çok önemlidir. Çok kilo aldırmamak lazım. Bu şekilde besliyoruz, üretiyoruz, seviyoruz. Sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yapıyoruz. Oradan görenler, beğenenler bize ulaşıyor. Yavrularımızın aşılarını yaptıktan, iç parazitlerini attıktan sonra gönderim yapıyoruz. Yılda ortalama 3035 yavru yetiştiriyoruz. Normalinde bir çifti, bir erkek, bir dişisi yaklaşık 300400 koyuna bakar. Çok cesaretli bir hayvandır. Hiç geri çekilme olmaz bunlarda" şeklinde konuştu.