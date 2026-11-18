AKSARAY'da belediye tarafından yapılan imar değişikliği sonrası 2 katlı evinin bir kısımdan yol geçen gurbetçi, geçici çözüm üretti. Ev sahibi, evin alt katının duvarlarını kırıp, tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin bir bölümünden, belediye tarafından yapılan imar değişikliği sonrası yol geçti. Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketine geldiğinde evi kullanan ev sahibi, alt katının duvarlarını kırıp, tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı. Mahalleli de tünel gibi evin altında geçerek yolu kullanmaya başladı.

'EV KOMPLE YIKILACAK'

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Büyük Bölcek Mahallesi muhtarı Songül Demir, "Burası yaklaşık 3 ay önce bu hale geldi. Buradan yol geçiyor. Yurt dışında yaşayan ev sahibi de geçici çözüm buldu. Ev ilerleyen dönemde komple yıkılacak'' dedi.

'BİZ ÇOK RAHATLADIK'

Kızıyla birlikte yolu kullanan Nur Soylu ise 6 yaşındaki kızımı okula götürürken, diğer sokaklardan geçmek zorunda kaldığımız için yol uzuyordu ve çok mağdur oluyorduk. Bu yıl burası açıldığı için biz de çok rahatladık. Artık okula buraya kullanıp, daha kısa zamanda gidiyoruz. Çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biz buradan tünel olarak evin altından kızımla geçiyoruz. Bizim için eğlenceli ve güzel oluyor. İlk önce görünce garipsedik. Daha sonra düşününce de hoşumuza gitti. Aksaray'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştık. Bizim için çok güzel oldu. Çünkü kısa yoldan okulumuza gidiyoruz. İlk görenler şaşırıyor. Daha sonra herkesin hoşuna gitti" diye konuştu.