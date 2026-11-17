Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü envanterine tahsis edilen 2 adet profesyonel dron törenle hizmete sunuldu.

Gelişen teknolojiyle birlikte suçlularla mücadele ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde teknolojik çalışmalar yürüten Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne 2 yeni profesyonel dron tahsis edildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törenle tanıtılan dronlarla emniyetin teknolojiye ayak uydurarak daha verimli ve etkin mücadele güvenlik hizmetleri sağlayacağı bildirildi.

Törende konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, "İl Emniyet Müdürlüğümüz biliyorsunuz ki operasyon öncesi, sonrası ve operasyon esnasında bu dronları kullanacak. Onların işini kolaylaştıracak. Suç ve suçlulara ulaşma noktasında daha kısa zaman içerisinde sorunları çözmüş olacaklar. Yine bildiğiniz gibi Aksaray'ımız önemli bir geçiş güzergahına sahip. Trafik ihlallerinin olmaması, kazaların yaşanmaması için trafik uygulamalarında da bu dronlar çok büyük destek sağlayacak" dedi.