Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da polisin şok uygulamasında araçlar didik didik arandı

        Aksaray'da polisin şok uygulamasında araçlar didik didik arandı

        Aksaray'da trafik ve asayiş ekiplerinin yaptığı şok uygulamada, araç ve şüpheli kişilerin üzerleri didik didik arandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Aksaray'da polisin şok uygulamasında araçlar didik didik arandı

        Aksaray'da trafik ve asayiş ekiplerinin yaptığı şok uygulamada, araç ve şüpheli kişilerin üzerleri didik didik arandı.

        Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde şok uygulama başlatarak denetim yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şehrin birçok noktasında görev alan ekipler, araç ve şahıslar üzerinde denetim yaptı. Trafik ve asayiş ekipleriyle birlikte mahalle bekçilerinin de katıldığı denetimde araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Trafik kanununa uygunsuz bulunan araçlara ceza kesilirken, araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen bıçak ve sopa gibi birçok materyale de el konuldu. Ekiplerin gece boyunca denetimi farklı noktalarda sürdüreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aksaray'da tüfekli kavga: 2 kadın yaralandı
        Aksaray'da tüfekli kavga: 2 kadın yaralandı
        Polisten kaçan sürücünün motosikletiyle otomobilin çarptığı kazanın görüntü...
        Polisten kaçan sürücünün motosikletiyle otomobilin çarptığı kazanın görüntü...
        Kazada ölen 2 banka görevlisi, toprağa verildi
        Kazada ölen 2 banka görevlisi, toprağa verildi
        Aksaray'da şase yapan elektrik panosu alev topuna döndü
        Aksaray'da şase yapan elektrik panosu alev topuna döndü
        Polisin kovaladığı motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada
        Polisin kovaladığı motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada