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        Kazada ölen 2 banka görevlisi, toprağa verildi

        AKSARAY'da otomobilin karşı yöne geçerek şarampole devrildiği kazada ölen bir bankanın özel güvenlik görevlisi Muhammed Mustafa Kaçar (30) ile banka çalışanı Muhammed Ergün (31) son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Kazada ölen 2 banka görevlisi, toprağa verildi

        AKSARAY’da otomobilin karşı yöne geçerek şarampole devrildiği kazada ölen bir bankanın özel güvenlik görevlisi Muhammed Mustafa Kaçar (30) ile banka çalışanı Muhammed Ergün (31) son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sultanhanı ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Mustafa Kaçar yönetimindeki 68 AGM074 otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR’a çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Mustafa Kaçar ile aynı bankada çalışan Muhammed Ergün ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Kaçar ile Ergün yaşamını yitirdiği. 2 kişinin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Kaçar ile Ergün’ün cenazesi morgdan alınıp Somuncu Baba Külliyesi’ne getirildi. Cenazeye Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile yakınları katıldı. Cenazeler kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı'na aile kabristanlarına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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