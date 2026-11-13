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        Aksaray'da şase yapan elektrik panosu alev topuna döndü

        Aksaray'da şase yapan elektrik panosu, önce kıvılcımlar saçarak patlama seslerine neden oldu, ardından alev topuna döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Aksaray'da şase yapan elektrik panosu alev topuna döndü

        Aksaray’da şase yapan elektrik panosu, önce kıvılcımlar saçarak patlama seslerine neden oldu, ardından alev topuna döndü.

        Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunda şase nedeniyle önce kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ardından patlama seslerinin duyulmasıyla pano bir anda alev aldı. Panodan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

        Yangın nedeniyle Kayacık Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilerek mahalleye yeniden elektrik verilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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