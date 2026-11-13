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        Aksaray'da 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Aksaray'da 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu.

        Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde ikamet eden Hasan Saraç’tan (53) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle kapı açılarak içeriye girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hasan Saraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saraç'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çevresinde sevilen bir esnaf olduğu öğrenilen Saraç’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde götürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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