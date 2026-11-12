Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Aksaray, İstanbul, Gaziantep ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüpheliler G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K'nin (19) gözaltına alındığı operasyonda, dijital materyale el konuldu.

        Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede, 589 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aksaray'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama 589 milyon...
        Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama 589 milyon...
        Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı
        Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı
        Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, evin anahtarını gizlice alm...
        Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, evin anahtarını gizlice alm...
        Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
        Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi ya...
        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi ya...