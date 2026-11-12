Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede, 589 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.

Bu kapsamda Aksaray, İstanbul, Gaziantep ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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