Aksaray'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 12.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hacı Ahmet Gür (19) idaresindeki 68 ADN 550 plakalı otomobil, Eşmekaya beldesinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ