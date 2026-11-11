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        Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

        Aksaray'da bir evi soyan 2 kadın hırsız, polisin araştırmasıyla Kayseri'de yakalandı. 2 kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

        Aksaray'da bir evi soyan 2 kadın hırsız, polisin araştırmasıyla Kayseri'de yakalandı. 2 kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Hırsızlık olayı Aksaray merkezde bir ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarından yola çıkarak hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri, 3 hırsızın Kayseri'ye gittiğini belirledi. Bunun üzerine Kayseri'de şahısların yaşadığı evi tespit eden ekipler yaptığı operasyonla 3 şüpheliden 2'sini evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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