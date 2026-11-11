Aksaray'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği S.T. (25) ve F.B'yi (21) Kayseri'de saklandıkları ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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