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        El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında can verdi

        AKSARAY'da el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan 7 çocuk babası bedensel engelli Mehmet Şahin (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 22:31 Güncelleme:
        El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında can verdi

        AKSARAY’da el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan 7 çocuk babası bedensel engelli Mehmet Şahin (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Mehmet Şahin evinin önünde traktörün arkasında takılı olan çapayı sökerken, el frenini çekmeye unuttuğu traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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