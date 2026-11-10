El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında can verdi
AKSARAY'da el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan 7 çocuk babası bedensel engelli Mehmet Şahin (55), hayatını kaybetti.
AKSARAY’da el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan 7 çocuk babası bedensel engelli Mehmet Şahin (55), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi. Mehmet Şahin evinin önünde traktörün arkasında takılı olan çapayı sökerken, el frenini çekmeye unuttuğu traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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