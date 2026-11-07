Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 07.11.2026 - 22:08 Güncelleme:
Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Musa A. (45) yönetimindeki 68 ADK 364 plakalı otomobil, Paşacık Mahallesi'nde Beytullah O. (20) idaresindeki 68 ADV 952 plakalı araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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