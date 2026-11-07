Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Musa A. (45) yönetimindeki 68 ADK 364 plakalı otomobil, Paşacık Mahallesi'nde Beytullah O. (20) idaresindeki 68 ADV 952 plakalı araç ile çarpıştı.

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