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        Milli halterci Tuba Kılınç yeni şampiyonluklarla başarısını sürdürme peşinde:

        ZEKERİYA KARADAVUT - Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Tuba Kılınç, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelere yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Milli halterci Tuba Kılınç yeni şampiyonluklarla başarısını sürdürme peşinde:

        ZEKERİYA KARADAVUT - Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Tuba Kılınç, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelere yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Tuba, 6 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle haltere başladı.

        Milli halterci, bu yıl 12-18 Ekim'de Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda silkme kategorisinde 105 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

        Çalışmalarını sürdüren Tuba, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini, atletizmde 8 yıl ter döktüğünü söyledi.

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        - "Milli formayı giymek çok büyük bir gurur"

        Atletizmi bıraktıktan sonra yaklaşık bir yıl spora ara verdiğini belirten Tuba Kılınç, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlarım boyumun kısa olmasından dolayı halter yapabileceğimi söyledi. Bir gün antrenmana katıldım. Antrenörüm yeteneğim olduğunu söyleyince haltere başladım. Aynı yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Birçok derecem ve 6 Türkiye şampiyonluğum var. Bu yıl Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak madalyayı boynuma taktım. Çok mutlu oldum. O kürsüye çıkmak, madalyanın boynunuza takılması çok güzel bir duygu. Milli formayı giymek çok büyük bir gurur. 2027'de hem Avrupa hem de dünya şampiyonası düzenlenecek. O şampiyonalarda altın madalya kazanabilmek hedefiyle çalışmalarımı sürdürüyorum."

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        Tuba, hedeflerine ulaşabilmek için günde iki kez antrenman yaptığını dile getirdi.

        Naim Süleymanoğlu gibi zirveye çıkmak ve efsane olmak istediğini vurgulayan Tuba, "Daha çok yolum var. Çok çalışarak inşallah hedeflerime ulaşacağım. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek altın madalyayı takmak istiyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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