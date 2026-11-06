Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 12 kişi taburcu oldu

        Tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 12 kişi taburcu oldu

        AKSARAY'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişiden 12'si taburcu oldu, diğer 4'ünün tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 12 kişi taburcu oldu

        AKSARAY'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişiden 12'si taburcu oldu, diğer 4'ünün tedavisi sürüyor.

        Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan Adem C. yönetimindeki 34 KAU 16 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 12'si tedavisinin ardından taburcu oldu, 4'ünün tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan sürücü Adem C. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Kaçarken otomobiliyle 10 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı kamerada
        Kaçarken otomobiliyle 10 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı kamerada
        Limon taşıyan TIR devrildi; 1 ölü 1 yaralı
        Limon taşıyan TIR devrildi; 1 ölü 1 yaralı
        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı
        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı
        Turistleri taşıyan midibüs devrildi; 2'si ağır, 16 yaralı
        Turistleri taşıyan midibüs devrildi; 2'si ağır, 16 yaralı
        Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Mısır yüklü tır otomobille çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Aksaray'da tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı
        Aksaray'da tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı