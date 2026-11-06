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        Kaza yapıp direği devirdi, "Ben yapmadım" diye polise direndi: o anlar kamerada

        Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı, devrilen direk park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçlar hurdaya dönerken, sürücü olmadığını iddia eden şahıs polis ekiplerine direndi. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Kaza yapıp direği devirdi, "Ben yapmadım" diye polise direndi: o anlar kamerada

        Aksaray’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı, devrilen direk park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçlar hurdaya dönerken, sürücü olmadığını iddia eden şahıs polis ekiplerine direndi. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, Muhammet A. yönetimindeki 68 AD 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Direk devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kameralardan tespit edilen araç sürücüsü Muhammet A. "sürücü olmadığını, aracı kullanmadığını" iddia ederek polis memurlarına direndi.

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        Şahsın güçlük çıkarması üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından sürücü, gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen yakınları da polis ekiplerine müdahale etmek isterken, şahıslar ekiplerce uzaklaştırıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücü ile mukavemette bulunan bir yakını gözaltına alındı.

        Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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