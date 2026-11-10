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        Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Aksaray merkezde yağmur etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Aksaray merkezde yağmur etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı kendini gösterdi.

        Aksaray'da aniden soğuyan ve eksi 6'lara kadar düşen hava sıcaklığıyla birlikte kış mevsiminin simgesi olan kar yağışı da kendini göstermeye başladı. Şehir merkezinde yağmur yağışı yaşanırken kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Hasan dağı bölgesi başta olmak üzere Güzelyurt ve Ekecik bölgelerinde kar yağışı başlarken, özellikle Güzelyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede halen devam ederken, ilçe halkı ise yağışların geç bile geldiğini söyledi. Güzelyurt ilçesinde eskiden daha erken kar yağışı başladığını ve ilçenin yollarının kapandığını belirten vatandaşlar, bereket geldiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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