Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da mevsimin ilk karı yağdı

        Aksaray'da mevsimin ilk karı yağdı

        Hava sıcaklıklarının düşerek kış mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk kar yağdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Aksaray'da mevsimin ilk karı yağdı

        Hava sıcaklıklarının düşerek kış mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk kar yağdı.

        Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirdiği bugünlerde kar yağışıyla birlikte ilçe kısmen beyaza büründü. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan ilçe halkı kar yağışını bereket olarak değerlendirip sevinç yaşarken, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kar manzaraları oluştu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güzelyurt ilçesinde bulunan yabancı turistler de kar yağışı heyecanını yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Mamasın Barajında balık tutma keyfi
        Mamasın Barajında balık tutma keyfi
        Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu Aksaray'daki kapora dolandı...
        Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu Aksaray'daki kapora dolandı...
        Kaza yapıp direği devirdi, "Ben yapmadım" diye polise direndi: o anlar kame...
        Kaza yapıp direği devirdi, "Ben yapmadım" diye polise direndi: o anlar kame...
        Milli halterci Tuba Kılınç yeni şampiyonluklarla başarısını sürdürme peşind...
        Milli halterci Tuba Kılınç yeni şampiyonluklarla başarısını sürdürme peşind...
        Tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 12 kişi taburcu oldu
        Tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 12 kişi taburcu oldu