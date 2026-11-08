Aksaray'da mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklıklarının düşerek kış mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk kar yağdı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirdiği bugünlerde kar yağışıyla birlikte ilçe kısmen beyaza büründü. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan ilçe halkı kar yağışını bereket olarak değerlendirip sevinç yaşarken, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kar manzaraları oluştu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güzelyurt ilçesinde bulunan yabancı turistler de kar yağışı heyecanını yaşadı.