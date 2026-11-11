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        Eşini bıçakla yaralamıştı, cezaevinde rahatsızlanıp öldü

        AKSARAY 'da, boşanma aşamasındaki eşi Kibar Kılıç'ı (50), 5 bıçak darbesiyle yaralayan Kasım Kılıç (55), tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Eşini bıçakla yaralamıştı, cezaevinde rahatsızlanıp öldü

        AKSARAY 'da, boşanma aşamasındaki eşi Kibar Kılıç'ı (50), 5 bıçak darbesiyle yaralayan Kasım Kılıç (55), tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 16 Ekim’de, Nakkaş Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Kasım Kılıç, boşanma aşamasındayken, hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Kibar Kılıç’ı, çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Sırt ve karnından 5 bıçak darbesiyle yaralanan Kibar Kılıç, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kibar Kılıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.

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        Dün akşam tutuklu olduğu cezaevinde rahatsızlanıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kasım Kılıç'ın, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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