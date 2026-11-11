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        Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde rahatsızlanıp öldü

        Aksaray'da yaklaşık 2 ay önce eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde rahatsızlanıp öldü

        Aksaray'da yaklaşık 2 ay önce eşini 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 16 Eylül 2026 tarihinde Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kasım Kılıç (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kasım K. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karın ve sırtından olmak üzere 5 ayrı yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Kibar K. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

        Olayın ardından kaçan Kasım Kılıç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasından sonra aradan geçen yaklaşık 2 ay sürenin ardından cezaevinde rahatsızlanan Kasım Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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