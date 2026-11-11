Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Emine B. (39) yönetimindeki 68 RR 680 plakalı otomobil, Hürriyet Bulvarı'nda A.İ. (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile motosikletteki A.Ş. (18) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü A.İ. ile A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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