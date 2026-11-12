Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, evin anahtarını gizlice almış

AKSARAY'da, boşandığı Şefika Yeşildağ'ı (33) 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman Oruç'un (33), olaydan 1 gün önce çocuğunu gösterme bahanesiyle geldiği evden gizlice anahtarı alıp, ertesi sabah da yine eve gelerek olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gülizar Yeşildağ, kızının telefonla arayıp, eski eşinin anahtarını gizlice aldığını söylediğini anlattı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ, 2 Kasım'da saat 08.30 sıralarında hastanedeki nöbetinden Tacin Mahallesi'ndeki evine döndüğünde, evde bekleyen 6 yıl önce boşandığı Osman Oruç tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Osman Oruç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oruç, gazetecilerin ‘Neden öldürdün’ sorusuna Yeşildağ ile yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve kendisine ihanet ettiğini iddia ederek, "Hiçbir şekilde pişman değilim" dedi. Oruç, mahkemede tutuklandı. Şefika Yeşildağ'ın cenazesi ise Karkın köyünde toprağa verildi.

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'ÇOCUĞU GÖSTERME BAHANESİYLE EVE GELMİŞ'

Şefika Yeşildağ'ın annesi Gülizar ve kardeşi Döne Yeşildağ, DHA'ya konuştu. Gülizar Yeşildağ, olaydan 1 gün önce kızı Şefika Yeşildağ'ın kendisini telefonla aradığını ve eski eşi Osman Oruç'un çocuğunu gösterme bahanesiyle gelip, cinsel saldırıda bulunmak istediğini anlattığını söyledi. Kızının, saldırıya tepki gösterip zorla evden çıkarması üzerine, Osman Oruç'un çocuğu da yanına alıp evden ayrıldığını anlatan Yeşildağ, ''Kızım, 'Giderken anahtarımı kapının ardından almış' dedi. Ben de çilingir çağırıp değiştirmesini söyledim. O da 'Anne, saat 20.00'de hastanede nöbetim var, oraya gideceğim. Yarın sabah Döne ile gelin, kahvaltı yapalım, çilingir çağırıp anahtarı değiştirelim. Oradan da adliyeye gidip suç duyurusunda bulunalım' dedi. Biz oraya kahvaltıya gidiyorduk, böyle bir şey beklemiyorduk, vardığımızda cenazesini gördük. Benim çocuğum, 1 senedir çok korkuyordu. Özellikle son 3 aydır korkudan içi içine sığmıyordu. Eski eşi, o kadar sıkıştırıyordu onu. Kızım, bize derdini anlatmazdı, sadece o gün anlattı. Ben, 'Şefika’m, çocuğun var, barışırsın' dediğimde, 'Hayır anne, barışmam. Bugün barışsam, yarın yine aynı olur, ailemin yüzüne bakamam' derdi. Ailesinden kopardılar yavrumu. Benim ciğerimi yaktı, başka kimsenin ciğeri yanmasın. Ömür boyu cezaevinden çıkamasın, ömrü boyunca orada kalsın" diye konuştu.

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SABAH EVE GELİP BEKLEMİŞ

Osman Oruç’un gizlice aldığı anahtarla, olay günü eve geldiğini belirten Yeşildağ, "Olay günü de anahtarla sabah eve girmiş ve kızımın nöbetten gelmesini beklemiş. Kızım nöbetten eve gelince de bıçakla saldırıp, öldürmüş" dedi.

'ŞEFİKA ŞU AN TOPRAĞIN ALTINDA, ONA HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATABİLİR'

Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Döne Yeşildağ da Osman Oruç'un adliyeye sevk edilirken kameralara yönelik söylediği aldatıldığı yönündeki iddialarına tepki göstererek şunları söyledi:

''Olay günü içeri anahtarla girmiş. Şefika’nın o canisi, bu katliamı yaptıktan sonra bir de utanmadan gidip onun otobüs kartını almış, evine gitmiş ve annesine, 'Rahat edebilirsin, Şefika’yı öldürdüm' diyebilmiş. Şefika, şu an toprağın altında, ona her türlü iftirayı atabilir. Herkes de iftira atabilir. Çünkü artık o kendini savunamıyor. Şefika'nın ne yaşadığını biz biliyoruz. Evliliğinde de çok problemler yaşadı. Kaç kere polis karakollarına gittik. Sürekli uzaklaştırma kararı alıyordu ama o uzaklaştırmayı sürekli bozuyordu. Çünkü çocuk, caninin elindeydi. Caninin elinde olduğu için çocuğu uğruna savaştı. Zaten 6 yıl önce boşanmış olan bir kadın, onu nasıl aldatabilir? Muhtemelen tekrar bir araya gelmek istedi. Şefika da istemediği için öldürdü. Ben daha önce kendisine, 'Şefika, bak evlen. Boşanmışsın, çocuğun da var ama evlenirsen en azından kendi hayatın olur. Mahkeme zaten çocuğu görme hakkı vermiş' dedim. O ise ‘Döne, o evlenmeden ben evlenemem’ dedi. Bunu söylemesinin sebebi ona duyduğu sevgi değil, peşini bırakmaması, rahat vermemesiydi."

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'VÜCUDU VE YÜZÜ ÇOK KÖTÜYDÜ'

Kardeşinin cenazesini göremediğini belirten Yeşildağ, ''15 yerinden bıçaklamış, yüzünü parçalamış ve bıçaklamanın haricinde başka darbeler de vurmuş. Kuzenim gördü, savcı çok kötü durumda olduğu için bizim görmemizi istemedi. Cenazesini normal bir şekilde yıkayamadık bile otopsi yerinde yıkadılar. Biz Şefika’yı kaybettik ama başka kadınlar bunu yaşamasın. Allah düşmanımın başına vermesin. O bunu hak etmedi, hiçbir kadın hak etmiyor. İnşallah çok büyük cezalar alır. Yüreğimize biraz olsun su serpecek tek şey de budur. Caydırıcı olsun ki, diğer caniler de aynı şeyi yapmasınlar. Bu dava kapanmasın. Çünkü, kadın cinayetleri, Türkiye’nin büyük bir yarası. Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Başka Şefikalar ölmesin. Kadınlar artık bu ülkede değerli olsun. Boşandığında da kendi hayatını yaşayabilsin ve bu caniler artık onların peşini bıraksın'' dedi.