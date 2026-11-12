Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi, bloke konuldu

Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların hesaplarına ulaşıp paralarını çalan hırsızlara yönelik Aksaray merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezli İstanbul 3, Gaziantep 2 ve Ardahan ilinde 2 olmak üzere 7 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da bir vatandaş, kredi çektiği ve borcunun olduğu belirtilerek bankadan arandı. Bunun üzerine tanımadığı kişiler tarafından adına kredi çekildiğini anlayan vatandaş şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli hırsızlık suçunu işleyen şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda jandarma ekipleri 7 ayrı şüpheli tespit etti. MASAK ile yapılan çalışma ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme ve analizler sonucunda şahısların banka hesaplarında toplam 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi ve bloke konuldu.

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Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan Aksaray Jandarma ekipleri İstanbul'da 3, Gaziantep'te 2 ve Ardahan'da 2 adres olmak üzere toplam 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet USB flash bellek, 1 adet SSD depolama birimi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K. (19) isimli şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.