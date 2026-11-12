Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi, bloke konuldu

        Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi, bloke konuldu

        Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların hesaplarına ulaşıp paralarını çalan hırsızlara yönelik Aksaray merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Aksaray merkezli 4 ilde siber hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi, bloke konuldu

        Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların hesaplarına ulaşıp paralarını çalan hırsızlara yönelik Aksaray merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Operasyon, Aksaray merkezli İstanbul 3, Gaziantep 2 ve Ardahan ilinde 2 olmak üzere 7 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da bir vatandaş, kredi çektiği ve borcunun olduğu belirtilerek bankadan arandı. Bunun üzerine tanımadığı kişiler tarafından adına kredi çekildiğini anlayan vatandaş şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli hırsızlık suçunu işleyen şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda jandarma ekipleri 7 ayrı şüpheli tespit etti. MASAK ile yapılan çalışma ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme ve analizler sonucunda şahısların banka hesaplarında toplam 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi ve bloke konuldu.

        REKLAM

        Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan Aksaray Jandarma ekipleri İstanbul'da 3, Gaziantep'te 2 ve Ardahan'da 2 adres olmak üzere toplam 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet USB flash bellek, 1 adet SSD depolama birimi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K. (19) isimli şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı
        Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı
        Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, evin anahtarını gizlice alm...
        Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, evin anahtarını gizlice alm...
        Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
        Aksaray'dan çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi ya...
        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi ya...
        Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 3 yara...
        Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 3 yara...
        Aksaray'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı