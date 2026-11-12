Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Kaza, AksarayKonya karayolu 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden 68 AGN 074 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan boru yüklü 48 ND 181 plakalı kamyona çarptı. Karşı şeride geçen otomobil şarampole takla attı. Otomobil adeta hurdaya dönerken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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