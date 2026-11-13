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        Polisin kovaladığı motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli gençlerin kovalamaca sırasında ters yola girip otomobile çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada motosiklette bulunan 2 genç ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Polisin kovaladığı motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli gençlerin kovalamaca sırasında ters yola girip otomobile çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazada motosiklette bulunan 2 genç ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza, 2 gün önce Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine plakasız motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, arkasındaki arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı motosikletli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü bulvar üzerinde ters yöne girerek kaçışını sürdürdü. Bu sırada karşı yönden gelen aracı fark etmeyen sürücü, Emine B. (40) idaresindeki 68 RR 680 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 genç yola savruldu.

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        Motosikletin kaçış anı, polis ekiplerinin kovalamacası ve otomobile çarptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki ayrı trafik ekibinin sirenlerini açarak motosikleti takip ettiği, sürücünün ters yönde ilerlediği ve ardından otomobile çarptığı anlar yer aldı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah İ. (21), arkasında yolcu olarak bulunan Ali Ş. (18) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının ciddi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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