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        Aksaray'da tüfekli kavga: 2 kadın yaralandı

        Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada iki kadın tüfekle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Aksaray'da tüfekli kavga: 2 kadın yaralandı

        Aksaray’da iki grup arasında çıkan tartışmada iki kadın tüfekle vurularak yaralandı.

        Olay, dün gece yarısı Hacılarharmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşlarıyla tartışma yaşayan bir kişi ile arkadaşları arasında tartışmada çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir kişi tüfekle kız arkadaşı ve onun arkadaşına tüfekle ateş açtı. 2 kadın tüfekten ateşlenen saçmalarla yaralandı.

        Tüfek seslerini duyan mahallesi sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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