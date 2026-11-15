Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Giriş: 15.11.2026 - 19:51 Güncelleme:
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sefa Tarun
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ayçin Akyol, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Nazlıcan Zengin)
İlbank: Lozo, Fatma Beyaz, Smarzek, İdil Naz Kanbur, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards)
Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-21, 11-15
Süre: 148 dakika (31, 27, 37, 32, 21)
AKSARAY
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