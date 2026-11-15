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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Salon: Aksaray

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Sefa Tarun

        Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ayçin Akyol, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Deniz Nazlıcan Zengin)

        İlbank: Lozo, Fatma Beyaz, Smarzek, İdil Naz Kanbur, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards)

        Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-21, 11-15

        Süre: 148 dakika (31, 27, 37, 32, 21)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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