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        BBP Genel Başkanı Destici, Aksaray'da açılış programında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i aşağılama ve alay etme hadsizliğinde bulunuyor. Senin mizah konusu yapacağın hiçbir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi. Onun için bunlara taviz yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        BBP Genel Başkanı Destici, Aksaray'da açılış programında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i aşağılama ve alay etme hadsizliğinde bulunuyor. Senin mizah konusu yapacağın hiçbir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi. Onun için bunlara taviz yok." dedi.

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesine gelen Destici, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Bozlak'ı makamında ziyaret etti. Destici, daha sonra ilçe merkezindeki belediye tarafından yaptırılan halk ekmek fırını ve kapalı pazar yerinin açılışına katıldı.

        Destici, açılışta yaptığı konuşmada, beldenin temel ihtiyacı olan hizmetlerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini, yeni yatırımlar için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtti.

        Vatandaşların bu dönemde Büyük Birlik Partisine 20 belediye teslim ettiğini aktaran Destici, buralarda üstün hizmetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Terörle mücadele sürecine değinen Destici, ülke sınırları içinde terör eylemlerinin sona erdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakımızın kararlılığı, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin dirayeti ile ordumuz ve polisimizin verdiği destansı mücadele sonucu ülkemiz terörden temizlenmiştir ve bugün hiçbir noktasında terör yoktur ama sınırlarımız dışında terör örgütü varlığını sürdürmektedir. Terör örgütü pazarlıksız, şartsız, müzakeresiz bir şekilde silah bırakacaktır. Yine aynı şekilde tüm unsurlarıyla kendini feshedecektir. Başkası mümkün değildir. Türk milleti ne kimliğinden ne inancından ne de güzel Türkçemizden asla taviz vermez. Bunu herkes bilsin."

        - "İslam'a ve kutsallarımıza karşı dilini tutmayanın dili susturulur. Hukuk gereğini yapar"

        Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş ile ilgili de konuşan Destici, şöyle devam etti:

        "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i aşağılama ve alay etme hadsizliğinde bulunuyor. Senin mizah konusu yapacağın hiçbir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi. Onun için bunlara taviz yok. Dünyanın hangi ülkesinde o ülkenin inançlarına, değerlerine savaş açabilir ve eğlence haline getirebilirsin. Türk milleti Müslümandır ve kıyamete kadar da İslam'la yaşamaya devam edecektir. İslam'a ve kutsallarımıza karşı dilini tutmayanın dili susturulur. Hukuk gereğini yapar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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