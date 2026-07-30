Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Eski halılara yeniden hayat veren Suat usta hatıraları da yaşatıyor

        Eski halılara yeniden hayat veren Suat usta hatıraları da yaşatıyor

        AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da eski halıların onarımını yapan Suat Sarı, yurt içinden ve dışından getirilen maddi ve manevi değere sahip halıları aslına uygun biçimde restore ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Eski halılara yeniden hayat veren Suat usta hatıraları da yaşatıyor

        AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da eski halıların onarımını yapan Suat Sarı, yurt içinden ve dışından getirilen maddi ve manevi değere sahip halıları aslına uygun biçimde restore ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

        Sarı, ilkokulu bitirdikten sonra meslek edinmek amacıyla bir halı dokuma atölyesinde çırak olarak işe başladı.

        Gönül verdiği işte zamanla ustalaşan 5 çocuk babası 58 yaşındaki Sarı, farklı illerde mesleğini yaptı.

        Yılların birikimiyle tarihi halıların tamiri konusunda deneyim kazanan Sarı, Aksaray'daki atölyesinde mesleğini severek sürdürüyor.

        - "Tarihi halıların günümüze ulaşmasına katkı sağlamak bizim için büyük mutluluk"

        Suat Sarı, AA muhabirine, halı tamirinin hem zevkli hem de zahmetli bir iş olduğunu anlattı.

        Mesleğin uzun süreli eğitim ve sabır gerektirdiğini anlatan Sarı, işi herkesin yapamayacağını dile getirdi.

        Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğine değinen Sarı, kendilerinin mesleğin son ustaları arasında yer aldığını kaydetti.

        Sarı, yıllardır halı dokumacılığının sürdüğünü, el dokuması halıların bugüne kadar ulaştığını belirterek, "Bize yurt dışından tamir için halılar getiriliyor. Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan geliyor. İnsanlar zamanında halılarını alıp buradan götürmüş. Şimdi yeniden bakımını ve yıkamasını yaptırmak için buraya getiriyor. İnsanlar tarihi halıları tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

        Mesleğin kendisini geçmişe götüren yönünün bulunduğunu aktaran Sarı, "Mesleğimin en sevdiğim yanı, halıyı onarırken eski günlere gitmek. Nasıl yapıldığını görüyor, eski günleri düşünüyorum. Yıllarca süren titiz çalışmalar sonucu göz sağlığım etkilendi. Ama tarihi halıların günümüze ulaşmasına katkı sağlamak bizim için büyük mutluluk." diye konuştu.

        Sarı, ömrü yettiğince mesleğini yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da komşu kavgasında genç kadın başından vuruldu
        Aksaray'da komşu kavgasında genç kadın başından vuruldu
        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın ağır yaral...
        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada başına kurşun isabet eden kadın ağır yaral...
        Mera tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
        Mera tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
        Aksaray'da ayçiçeği üretimi devlet destekleriyle artıyor
        Aksaray'da ayçiçeği üretimi devlet destekleriyle artıyor
        Son 5 yılın en yüksek yavru flamingo sayısına ulaşılan Tuz Gölü'nde eşsiz g...
        Son 5 yılın en yüksek yavru flamingo sayısına ulaşılan Tuz Gölü'nde eşsiz g...