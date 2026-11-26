Katılımcılara bağımlılıktan korunma ve sigarayı bırakma sürecinde stres yönetimi, düzenli spor, dengeli beslenme, gerektiğinde "hayır" diyebilme ve uzman desteğine başvurma önerilerinde bulunuldu.

Brifingde, tütün ve nikotin bağımlılığının yol açtığı sağlık riskleri ile pasif içiciliğin zararları anlatıldı.

Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa kurum amirleri ve çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Aksaray'da Yeşilay tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında sigarayla mücadele ve bırakma brifingi gerçekleştirildi.

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