AKSARAY Üniversitesi'nde yıllar önce hizmetli kadrosunda çalışmaya başlayan Yılmaz Uğur (50), burada üniversitede eğitimini sürdürüp iki ayrı bölüm bitirdi, yüksek lisans yaptı ve sonunda fakülte sekreterliğine kadar yükseldi. 3 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybeden ve kardeşiyle yetimhanede büyüyen Uğur'un bu başarısının sınıf öğretmeni Hayriye Veli'nin dokunuşu sayesinde gerçekleştiğini anlatan hayat hikayesi, üniversite tarafından ‘Altın Dokunuş’ adıyla kısa film belgeseli olarak hazırlandı. Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sınıf öğretmenlerine izletildi.

1979 yılında babası Bedirhan Uğur’un trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından 3 yaşında Kayseri’nin Talas ilçesinde kardeşiyle birlikte çocuk yuvasına verilen Yılmaz Uğur, ilkokulda sınıf öğretmeni Hayriye Veli’nin kendisine anne şefkatiyle yaklaşıp, yönlendirmesi sayesinde kendisini eğitimine adadı. 1997 yılında Aksaray Üniversitesi'ne hizmetli kadrosunda atanan Yılmaz Uğur, üniversitede önce Büro Yönetimi ardından da İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Uğur, aynı bölümde yüksek lisansını da tamamladı. Bu süreçte hizmetli görevinden memurluğa, oradan da şefliğe yükselen Uğur, 2025 yılında da Veteriner Fakültesi Sekreterliği görevine atandı.

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'ALTIN DOKUNUŞ' FİLMİ

Aksaray Üniversitesi yönetimi, yetimhanede büyüyen Yılmaz Uğur’un bu başarısını ve başarısındaki en büyük katkının sahibi sınıf öğretmeni Hayriye Veli’yi anlatan bir kısa film hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle hazırlanan ve ‘Altın Dokunuş’ adı verilen kısa film, öğretmenler günü programında hem sınıf öğretmenlerine izletildi hem de sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

'ÖĞRETMENİMİN BANA DOKUNUŞU HAYATIMIN BÜTÜN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Filmin izletildiği programda konuşan Yılmaz Uğur başarıya giden yolculukta öğretmeninin dokunuşunun öneminden bahsederek, ''Bu kısa filmin asıl amacı bir öğretmenin bir öğrenciye dokunmasıyla neleri değiştirebileceğini, hayatının yönünü ne derece etkileyebileceğini göstermekti. Mevcut öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ince de olsa bir mesaj vermek de istedik. Hayriye öğretmenimin ilkokula başladığım ilk günümdeki bana dokunuşu, bana yön vermesi, beni etkilemesi, duruşu hayatımın bütün seyrini değiştirdi. Söylerken bile hala aynı hissiyatı yaşıyorum. Bir öğretmenin bir öğrenciye bir bakışı bile belki hayatının yönünü değiştirebilecek bir durum oluşturuyor. Öğretmenlerimizin çocuklara ilgisini, dikkatini vermesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

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'BİR SOHBET ORTAMINDA ANLATILAN HAYAT HİKAYESİ BİZİ ETKİLEDİ'

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da sohbet ortamında anlatılan hikayeden etkilendiklerini belirterek şunları söyledi:

'Üniversitemizde Veteriner Fakültemizin sekreteri olarak görev yapmakta olan Yılmaz Uğur, bir sohbet esnasında kendi hikayesini anlatmıştı. Yetiştirme yurdunda yetiştiğini ve bu arada bir öğretmenle karşılaştığını, o öğretmenden ne şekilde etkilendiğini, hayatında nasıl bir kırılma noktası olduğunu ve bunun kendi hayatında ideal bir yaşam sağlamasına vesile olduğunu anlattı. Biz de bu dokunuşun örnek olması düşüncesiyle ‘Altın Dokunuş’ isimli bir kısa film hazırladık.''