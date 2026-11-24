Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Abdulkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ