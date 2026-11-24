Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

AKSARAY'da yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

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