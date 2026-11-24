Aksaray'da yamaç paraşütüne olan sevdasından dolayı kız arkadaşından olan paraşüt pilotu, evlilik hayalleri kurduğu arkadaşının kendisini terk etmesinden sonra 400 bin lira değerindeki 3 ayrı paraşütünü de ateşe vererek yaktı. Genç paraşüt pilotu, "Paraşüte verdiğin değeri bana vermedin" deyip giden kız arkadaşının geri dönmesini bekliyor.

Yamaç paraşütüne olan sevdasıyla 12 yıl önce aldığı eğitimle Aksaray semalarında uçuşlara başlayan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde profesyonel uçuşlar yaparak paraşüt pilotu olan 34 yaşındaki Mustafa Osman Kütgül, yaklaşık 2,5 yıl önce kız arkadaşıyla tanıştı. Evlenme planları yapan ve nişanlanmak üzere olan Mustafa Osman Kütgül ve kız arkadaşı, Kütgül'ün yamaç paraşütüne olan aşırı ilgisinden dolayı tartışmalar yaşadı. Paraşüt pilotu Kütgül ile kız arkadaşının paraşüt tartışması, kız arkadaşının, "Yamaç paraşütüne verdiğin değeri bana vermedin. O yüzden seni terk ediyorum" deyip gitmesiyle son buldu. Çok sevdiği ve düğün planları yaptığı kız arkadaşı tarafından terk edilen paraşüt pilotu Kütgül, yamaç paraşütünden vazgeçse de kız arkadaşı onu terk etti. Paraşüt pilotu Kütgül, geç de olsa gökyüzü sevdasından vazgeçip 400 bin lira değerindeki 3 ayrı paraşütünü her zaman uçuş yaptığı Hasan Dağı çevresindeki arazide ateşe vererek yaktı. 3 paraşüt de kısa sürede yanarak küle dönerken, Kütgül şimdi kız arkadaşının geri dönmesini bekliyor.

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Yaşadığı olayı anlatan Mustafa Osman Kütgül, "Aksaray'da 12 yıldır yamaç paraşütü pilotuyum. Gökyüzüne olan sevdamızdan dolayı kız arkadaşımızı ihmal ettik o da bizi terk etti. Ben de paraşütlerimi yakma kararı aldım. Kız arkadaşım bana, 'Yamaç paraşütüne ayırdığın vakti bana ayırmadın, paraşüte verdiğin değeri bana vermedin, o yüzden seni terk ediyorum' dedi ve ondan sonra gitti. Ben de paraşütümü yaktım. Burada sadece paraşütümü değil, geçmişteki hatalarımı da yaktım. Düğün planlarımız vardı, nişanlanacaktık ama nasip değilmiş, olmadı. Gökyüzüne olan sevdamız mani oldu. Kız arkadaşımın geri dönmesini istiyorum. Sizlere de tavsiyem hobilerinizi hiçbir zaman sevdiklerinizin önüne geçirmeyin" dedi.