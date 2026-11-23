Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis bir şahsı bin 800 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakaladı.

Operasyon bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri kimliğini tespit ettikleri şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.