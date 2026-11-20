İLİM Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ''Dünyanın, her bir insanı şerefli, eşref-i mahlukat olarak gören bir zihniyete ihtiyacı var'' dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret için Aksaray'a geldi. Programı kapsamında Selçuklu Külliyesi ve Camii açılış törenine katılan Necmeddin Bilal Erdoğan, Aksaray'ın maneviyatı güçlü bir şehir olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

''Filistin'de soykırım, efendim kuzeyimizde savaş, İran'a karşı savaş, işte Rohingyalı zavallılar Bangladeş'te vatansız bir şekilde yaşıyorlar. Ülkelerine dönerlerse soykırım, katliam. Şimdi onların soykırıma maruz bırakıldıkları da Uluslar Adalet Divanı'ndan onaylandı. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani dünyada soykırımların süregittiği, kimsenin bunları durduramadığı, işte üç büyük devlet başkanının bir araya gelip 'Birleşmiş Milletler Reformu'na ihtiyaç var' dediği, 'Cumhurbaşkanımız hep dünya beşten büyüktür' diyor ya, şimdi üç büyükler de aslında bunu söylüyorlar; ama bunun önündeki en büyük engel de bizzat kendileri. Bu reformun olmasını istemeyenler bizzat kendileri. Bütün uluslararası sistemi kilitlemişler. İşte her biri bir soykırıma himaye ediyor çünkü. İşte Filistin'deki garibanın hayatının kıymeti onun için yok. Veyahut da Arakan'daki gariban Müslümanın hayatının onun için bir kıymeti yok. Veyahut da işte okulu vurmuş 200 tane çocuk, kız ölmüş, onun için bir önemi yok, bir değeri yok. Kendi hayatını ve kendisini bütün insanlıktan daha kıymetli görüyor. İşte bugün İsrail'i yönetenlerin gözünde başka insanın canının bir kıymeti var mı? Sadece kendi canı kıymetli. Kendi malı kıymetli. Ona başkalarının canı, başkalarının malı helal. Dolayısıyla onun için dünyanın, her bir insanı şerefli, eşref-i mahlukat olarak gören bir zihniyete ihtiyacı var. İşte bu toprakları bize vatan yapan bu mübarek isimlerin yaptığı her insana kıymet veren, kimseyi incitmeyen işte Somuncu Baba, müminlere somun dağıtıyor. Derler ki tasavvuf büyükleri; 'Aslında Somuncu Baba, her ekmeği, her bir mümine verdiğinde, onun da o ekmeğin fırında piştiği gibi pişip iyi bir kul olmasına dua ediyor.' Vesile oluyor belki de. Dolayısıyla her bir insanı cehennem ateşinden nasıl kurtarırız, nasıl koruruz? Her bir insan, nasıl daha iyi insan olur, nasıl Rabb'inin yarattığı gibi insan olur, buna uğraşmış insanlar. Yine böyle insanlara ihtiyacımız yok mu? Hepimizin ayağı kaymıyor mu? Hepimiz hatalar yapmıyor muyuz? O zaman birbirimizi hatadan alıkoymak, birbirimize hakkı ve sabrı önermek değil mi? Adeta bu büyük insanlığın yaptığı gibi. Böyle bir toplum, böyle bir dünya mümkün müdür? Elbette ki mümkündür.''