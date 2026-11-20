İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fatih EğitimBilim Vakfı (FEBVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret ve program çerçevesinde Aksaray'a geldi. Şehitler Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, "Şehitliğin önemini ve şehitlerin gerçekten geleceğimiz aydınlık olsun diye hayatlarından vazgeçtiklerini yeni nesillere anlatmak, aktarmak çok mühim" dedi.

Aksaray programı çerçevesinde Somuncu Baba Camii'ne gelen Erdoğan, Cuma namazını burada kıldı. Erdoğan namazdan sonra Somuncu Baba Hazretleri Türbesini ziyaret ederek dua etti, vatandaşlarla sohbet etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Aksaray, Ervah Kabristanı'ndan dolayı ve yetiştirdiği büyük isimlerden dolayı Anadolu'muzun maya şehirlerinden bir tanesi. Biz de bu ziyaretimizde tabii ki Somuncu Baba'yı anmak için, hatırlamak için, yetiştirdiği insanları ve burada medfun olan diğer büyük zatları hatırlamak için Aksaray'a geldik. Bu vesileyle burada Şehitler Müzesi'ni de ziyaret ettik. Gerçekten şehitlik neden önemli? Bu toprakları bize vatan olarak muhafaza etmek için hayatlarından geçen bu şehitlerimiz niye hayatlarından vazgeçti ve bir toprak parçasını vatan yapmak ne anlama geliyor? Belki bunları anlatmak için çok kıymetli. Onun için müze için belediyemizi gerçekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Benzer şekilde şehitliğin önemini ve şehitlerin gerçekten geleceğimiz aydınlık olsun diye hayatlarından vazgeçtiklerini yeni nesillere anlatmak, aktarmak çok mühim" dedi.