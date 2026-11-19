TEKNOLOJİ, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet göstere AYE Group Biyoteknoloji firması bünyesinde Bitki-bazlı Saf Dünya Eksozom Merkezi'ni açtığını duyurdu. Aksaray’ın Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen tesisin, ileri teknolojiye dayalı yerli üretimi güçlendirmesi ve bölgesel istihdama katkıda bulunması hedefleniyor. Şirketin kurucusu iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya, “523 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz merkez, Türk bilim insanların 5 yılı aşkın çalışmaları neticesinde dünyada ilk kez bitkisel kaynaklı saf nano yapıların üretimine odaklanacak” dedi.

Şirketten yapılan açıklama göre 55 kişiye istihdam sağlayan tesis, bitki bazlı saf eksozom teknolojisini endüstriyel üretime taşıyarak takviye edici gıda, kozmetik ve ileri biyoteknoloji alanları için katkı maddesi içermeyen, yeni nesil bileşenler geliştirmeye odaklanıyor. AYE Group Kurucusu Ahmet Yaşar Eşmekaya, Aksaray’daki yatırımla Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki üretim kapasitesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

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“Bugün birçok ileri biyoteknolojik ürün ve teknoloji dışarıdan temin ediliyor. Biz ise bu denklemi tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin biyoteknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Bu merkez, farklı alanlarda yıllardır yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarını üretime taşıma hedefimizde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bilgi temelli ve teknoloji yoğun bir üretim anlayışını hayata geçiriyoruz. Laboratuvar ortamında elde edilen verilerin gerçek dünyaya taşınabilmesi için üretim kapasitesi, stabilizasyon ve standardizasyonun birlikte çözülmesi gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle bir üretim tesisi değil, teknoloji merkezi kurmaya karar verdik. Bu nedenle buraya 'fabrika' değil 'Bitki-bazlı Saf Dünya Eksozom Merkezi' demeyi tercih ediyorum. Çünkü yalnızca üretmeye değil, hiçbir katkı maddesi eklemeden, sürdürülebilir şekilde üretmeye odaklanıyoruz. Bu da bizi farklı kılıyor.

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Yatırım için Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'ni seçmelerinde Eşmekaya, kararın kişisel bir anlamı bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Aksaray benim memleketim. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojiyi doğduğum topraklara geri kazandırmak benim için bir sorumluluk. Bu yatırımın bölgeye değer katması, istihdam oluşturması ve gençlere yeni bir vizyon sunması da en az teknik gerekçeler kadar önemli." Eşmekaya, uzun vadeli hedeflerine yönelik, “Bitki bazlı eksozom teknolojisini dünyanın farklı noktalarındaki araştırma grupları, ilaç firmaları ve biyoteknoloji şirketleriyle buluşturmak istiyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz bu teknolojiyle uluslararası pazarlarda yer almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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BİTKİSEL KAYNAKLI SAF NANO YAPILAR ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ÜRETİLECEK

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biyoteknolojinin araştırma alanlarından biri olan eksozomlar, hücrelerin çevrelerine bıraktıkları ve biyolojik bileşenler taşıyan nano ölçekteki kesecikler olarak tanımlanıyor. Bitkilerden elde edilen benzer nano yapılar ise yeni nesil taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesinde araştırılıyor. Geleneksel bitkisel ekstraktlardan farklı özelliklere sahip olabilen bu yapıların üretimindeki en büyük güçlüklerden biri, laboratuvarda elde edilen özelliklerin büyük ölçekli üretimde de korunması. Endüstriyel ölçekte, hiçbir kimyasal kullanmadan üretilen ve raf ömrü kazandırılarak, dünyada ilk kez oral yolla kullanılabilecek saf bitki bazlı eksozomlar, AYE Exocure tarafından üretilmeye başlandı. AYE Group bünyesinde faaliyet gösteren AYE Exocure, bünyesinde bulunan Türk bilim insanların 5 yılı aşkın süreyle geliştirdiği NanoExtract Teknolojisi ile bitkisel kaynaklı saf bileşenlerin ayrıştırılması ve 200 nanometrenin altında parçacık boyutlarına ulaştırılması üzerine çalışmalar yürütüyor."