Aksaray’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, AksarayKonya karayolu Bozcamahmut mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.U. yönetimindeki 66 HN 618 plakalı tıra aynı yönde ilerleyen S.K. idaresindeki 44 AIG 227 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.