Aksaray'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Serdar Kaya (42) yönetimindeki 44 AIG 227 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut mevkisinde Kaan Uğurlu (24) idaresindeki 66 HN 618 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, tır sürücüsü Uğurlu ile otomobil sürücüsü Kaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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