Aksaray'da 1970'li yıllarda geçim sıkıntısı nedeniyle Yuva köyünden İngiltere'ye giden bazı vatandaşlar, aradan geçen 56 yılda adeta tüm köyü İngiltere'ye taşıdı. 800 hanesi bulunan ve gurbetçilerle birlikte 7 bin nüfusa sahip olan köyde bugün yaklaşık 500 kişi yaşıyor.

Aksaray'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Yuva köyünün İngiltere serüveni 1970'li yıllarda başladı. O dönemde geçim sıkıntısı ve şehirde iş bulamama nedeniyle yurt dışında çalışma umuduyla yaklaşık 15 kişi, kaçak yollarla İngiltere'ye gitti. Orada iş imkanı bulan ve İngiltere vatandaşı olan köylüler, peyderpey yakınlarını İngiltere'ye çağırmaya başladı. Kimisi turist, kimisi de işçi olarak giden Yuva köyü sakinleri orada iş kurup düzeni oturtunca diğer köylüler yıllar içinde İngiltere'ye göç etti. İngiltere'de yaşayan gurbetçilerle birlikte toplam 7 bin nüfusu olan Yuva köyünde bugün sadece 500 kişi yaşıyor. 800 hanesi bulunan köyün sadece 50 hanesinde yaşam sürüyor. Yaz geldiğinde ise 1 ay tatile gelen gurbetçilerle köyde adeta şenlik oluyor.

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Köyde bakkal işleten Ayşe Karapınar (54), köyde kimsenin kalmaması nedeniyle Aksaray'a da gidenlerin olduğunu belirterek, "7. ve 8. ayda buraya geliyorlar. Burada izin yapıyorlar. Kimisi balayına gidiyor, kimisi burada kalıyor. 6 bin üzeri kişi dışarıda, geri kalanı burada. Buradan Aksaray'a gidenler de var" dedi.

Köyde yaşayan Seher Sağlam (24), "Burası Yuva köyü, 7 bin nüfusumuz var, 6 bin 500'ü yurt dışında. Çoğu İngiltere'de, 500'ü de burada. Çoğu göçmen olarak gitti. Aileleri orada olduğu için buradan gidenler de fazla oldu. İşçi olarak gidenler de oldu, giderken ailelerini de götürdüler. Hatta burada 500 bile nüfus yok. Birçoğu da Aksaray'a taşındı. Yazın burada hep yabancı plaka görürsünüz. Cıvıl cıvıl olur. İzine geliyorlar, izinlerini yapıp giderler" diye konuştu.

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"7 bin nüfusumuz var, 6 bin 500'ü İngiltere'de"

Köy Muhtarı Arif Çalak (45) ise köyün İngiltere serüvenini anlatarak, "Köyümüzün yüzde 80'i yurt dışında olup, geçim kaynağını hayvancılıkla, çiftçilikle sağladığı bir köy. Köylüler yurt dışında, İngiltere'de. 1970'li yıllarda başlayıp ekmek parası için İngiltere'ye gitmişler. Gidenler işçi olmuş, olmayanlar turist bir şekilde çalışarak köyüne katkıda bulunmaya çalışmış. Buranın nüfusu İngiltere'dekilerle birlikte 7 bin civarında, 6 bin 500'ü İngiltere'de. Burada yaşlı ve genç olarak 500 veya 600 kişi yaşamakta. Köyün nüfusu yazın 56 bini buluyor. Yazın izine geliyorlar. 12 ay kalıyorlar, sonra İngiltere'ye gidiyorlar. Köyümüzde toplam 800 hanemiz var. Burada 5060 hane falan yaşıyor" dedi.

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Köy halkından Akif Çalak (61), "Ben İngiltere'ye gitmedim ama 3 çocuğum var, 3'ü de İngiltere'de. Turist olarak gönderdim" derken, 56 yaşındaki Ramazan Çalak da, "Bizim köyümüzün normal nüfusu 7 bin ama şu anda 500600 kişiyle yaşıyoruz. Diğerleri yurt dışında İngiltere'deler, Almanya ve Hollanda'dalar" ifadelerini kullandı.

Köyün en yaşlısı olan 93 yaşındaki Cuma Okudan, "Köyün 7 bin nüfusu var, yurt dışındalar. Benim akrabalarımın hepsi orada. Burada kimse kalmadı, az bir nüfus yaşıyor" şeklinde konuştu.