İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fatih EğitimBilim Vakfı (FEBVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Aksaray'da düzenlenen Somuncu Baba 614. Vuslat Yıldönümü 3. Anma Programı "Ruzi Vuslat" etkinliğine katıldı. Bakan Çiftçi, "Anadolu dediğimiz bu aziz vatanı bize vatan kılan, yurt kılan şey kılıçların keskinliğinden ziyade gönüllerin enginliğidir" dedi.

Hasan Dağı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Somuncu Baba'yı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı konuşmada, "Ruzi Vuslat'ının yıl dönümünde Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'ni rahmetle yad ediyorum. Onun yetiştirdiği Hacı Bayramı Veli Hazretleri başta olmak üzere Anadolu'nun manevi ikliminde emeği bulunan bütün gönül sultanlarımıza Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Hazretin bu dünyadan ayrılışının üzerinden altı asır geçti. Adı hala şehirlerin sokaklarında, fırınlarında, evlerinde rahmetle anılıyor. Anadolu'nun dört bir köşesinde bir insanımız Somuncu Baba adını duyduğunda ekmeğini insanlarla paylaşan bir Allah dostunun hikayesini dinliyor. Evet, yüzyıllar önce hulusi bir kalp ile yakılmış bir fırının sıcaklığı gönülleri hakikatle, hikmetle ve ahlakla ısıtmaya devam ediyor. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'ni milletimize Somuncu Baba diye sevdiren o ekmekte alın teri, helal kazanç ve paylaşmanın bereketi vardır. Anadolu irfanının hikmeti de gündelik hayatın içinde kendini gösterir. Bir esnafın ticaretinde, bir komşunun erdeminde, bir büyüğün şefkatinde, bir çocuğun ve gencin hürmetinde, bir öğretmenin dersinde yani hayatın tam merkezinde bu güzel ahlak ve irfan ruhu bizi biz yapar, bizi Anadolu yapar. Anadolu dediğimiz bu aziz vatanı bize vatan kılan, yurt kılan şey kılıçların keskinliğinden ziyade gönüllerin enginliğidir. Ahmet Yesevi ocağından tutuşan o hikmet meşalesi Horasan erenlerinin nefesiyle Anadolu'ya taşınmış; Hacı Bayramı Velilerin, Akşemseddinlerin, Yunus Emrelerin, Mevlânâların, Abdülhakim Arvasilerin, Mahmut Sami Ramazanoğullarının ve daha nice Allah dostlarının ve işte bugün Hakk'a kavuşmasının 614. senei devriyesi vesilesiyle bir araya geldiğimiz Somuncu Baba Hazretleri'nin mayasıyla bu toprakları bir irfan yurdu haline getirmiştir. İşte bu sebepledir ki bu toprakların ruhu İslam'dır. Bu ruh asırlardır minarelerimizden yükselen ezanla, anne babalarımızın duasında, yolcuya açılan kapıda ve kimsesizin hakkını gözeten vicdanda hayat bulmuştur. Somuncu Baba Hazretleri'nin hatırasını muhabbetle yaşatan siz kıymetli hemşehrilerime ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen her bir gönül ehline huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim dilimize doğruluk, gönlümüze merhamet, hizmetimize ihlas ihsan eylesin. Helalden, güzel ahlaktan ve istikametten ayrılmadan yaşamayı nasip etsin. Aramızdaki muhabbeti artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Rûzi Vuslat'ının 614. senei devriyesinde Somuncu Baba Hazretleri'ni ve bu topraklara duasıyla, ilmiyle, emeğiyle hizmet etmiş gönül dünyamızın yoldaki işaretleri olan bütün evliyayı kiramı ve şühedayı rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet, derecelerini âli eylesin" dedi.

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Programa, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Fatih EğitimBilim Vakfı (FEBVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Aksaray protokolü ve vatandaşlar katıldı.